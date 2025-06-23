Bir devir sona erdi: Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Belçikalı oyuncu, 3 Temmuz'da Marek Hamsik'in jübile maçında son kez kramponlarını giyeceğini ifade etti.
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Galatasaray’la sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens, futbol kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.
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Mertens, eski takım arkadaşı Marek Hamsik’in 3 Temmuz’daki jübile maçında son kez sahaya çıkacak ve ardından futbola resmen veda edecek.
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Mertens yaptığı açıklamada Hamsik için "Seninle son maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum. Futbolu bıraktım ama son kez senin için ayakkabılarımı giyiyorum. Çünkü sen benim her zaman kaptanım olarak kalacaksın." dedi.
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Kariyerine AGOVV’de başlayan Mertens; Utrecht, PSV ve özellikle de adını tarihe kazıdığı Napoli ile Avrupa futboluna damga vurdu.
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2022 yazında Galatasaray’a imza atan Belçikalı yıldız, kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu.
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Sarı-kırmızılı formayla 136 resmi maça çıkan Mertens, bu süreçte 25 gol ve 44 asistle takımına önemli katkı sağladı.
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En önemlisi ise, 3 Süper Lig şampiyonluğu kazanan kadroların unutulmaz bir parçası haline gelmesiydi.
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Galatasaray’ın YouTube kanalında yayınlanan röportajda konuşan Mertens, artık vaktini ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.
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