Bir Derdim Var dizisi uyarlama mı? Bir Derdim Var hangi diziden ya da kitaptan uyarlandı?
Bir Derdim Var dizisi 9 Kasım Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı dizi adını Mor ve Ötesi'nin aynı isimli şarkısından alıyor. Dizinin izleyicilerinin gözleri "Bir Derdim Var dizisi uyarlama mı?" sorusuna çevrildi. İşte Bir Derdim Var dizisinin hangi diziden ve kitaptan uyarlandığına ilişkin bilgiler haberimizin devamında...
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Bir Derdim Var dizisi 9 Kasım'dan itibaren her perşembe saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin’e, senaryosu Yekta Torun’a ait "Bir Derdim Var" dizisinin yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor. Peki, Bir Derdim Var uyarlama mı? Bir Derdim Var hangi diziden ya da kitaptan uyarlandı? İşte, konuya dair detaylar...
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BİR DERDİM VAR UYARLAMA MI?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi "Bir Derdim Var", İtalya dizisi “Oltre La Soglia”nın yerli uyarlaması olarak yayınlanacak.
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BİR DERDİM VAR DİZİSİ KONUSU
Tek bir sorunun arkasında gizlenmiş onlarca cevap. Doktor Nilüfer bir dedektif gibi Senem'in ve yaşadıklarının peşine düşüp bu sorunun cevaplarını ararken aslında altta yatan acı gerçeklerle yüzleştirir herkesi. Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir, özellikle de konu gençler olunca. Sıra dışı yöntemleriyle yardıma muhtaç gençlerin sorunlarını çözmek Nilüfer’in hayattaki tek amacıdır. Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer’in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur.
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Kuzey ismindeki bir gençle tanışması onu hem mesleki olarak zora sokar, hem de gizlediği sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle yüz yüze getirir. Çünkü bu karşılaşma Nilüfer’i savcı Ömer’in de radarına sokmuştur. Nilüfer kendisinin tam zıttı fikirlere sahip, dediğim dedik Ömer’le bir savaşın içinde bulur kendisini. Sakladığı büyük sır eğer ortaya çıkarsa hem mesleği hem de hayatı kilit altına alınacaktır...