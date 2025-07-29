Binnur Kaya: Yanarken birlikte yanıyoruz

Türkiye, orman yangınlarının yüreklerde bıraktığı derin acıyla mücadele ediyor. Ünlü oyuncu Binnur Kaya da bu yangınlara dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Binnur Kaya, paylaşımında şöyle dedi; "Deprem zamanı da böyleydi; o zorlu günlerde uyuyamazdık, canlar bir haldeyken... Bugün de aynı durumdayız çünkü en derinden, köklerden birbirimize bağlıyız; ormandaki ağaçlar gibi... Yanarken birlikte yanıyoruz, sönerken birlikte sönüyoruz. Peki, bu yürek yangını nasıl sönecek?"

Binnur Kaya, bu paylaşımının altına şu ifadeleri ekledi; "Memleketim yanıyor; insanıyla, hayvanıyla, toprağıyla, dağıyla, taşıyla… Yandık, tükendik, kül olduk… Yanan her canla birlikte biz de yandık, tükendik, kül olduk…"

Fotoğraflar: Instagram