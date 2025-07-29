Binnur Kaya: Yanarken birlikte yanıyoruz
Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarına dikkat çeken Binnur Kaya; "En derinden bağlıyız birbirimize, yanarken de beraber, sönerken de…" sözleriyle yaşanan acıyı dile getirdi
Türkiye, orman yangınlarının yüreklerde bıraktığı derin acıyla mücadele ediyor. Ünlü oyuncu Binnur Kaya da bu yangınlara dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Binnur Kaya, paylaşımında şöyle dedi; "Deprem zamanı da böyleydi; o zorlu günlerde uyuyamazdık, canlar bir haldeyken... Bugün de aynı durumdayız çünkü en derinden, köklerden birbirimize bağlıyız; ormandaki ağaçlar gibi... Yanarken birlikte yanıyoruz, sönerken birlikte sönüyoruz. Peki, bu yürek yangını nasıl sönecek?"
Binnur Kaya, bu paylaşımının altına şu ifadeleri ekledi; "Memleketim yanıyor; insanıyla, hayvanıyla, toprağıyla, dağıyla, taşıyla… Yandık, tükendik, kül olduk… Yanan her canla birlikte biz de yandık, tükendik, kül olduk…"
Fotoğraflar: Instagram