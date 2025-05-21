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        Haberler Gündem Güncel Bingöl'ün yöresel lezzetleri tanıtıldı | Son dakika haberleri

        Bingöl'ün yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

        Bingöl'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:46 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:46
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          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Bingöl'deki bir çay bahçesinde etkinlik düzenlendi.

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          Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, etkinlikte, Türk Mutfağı Haftası'nı kentte lezzet dolu bir programla başlattıklarını belirtti.

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          Bu yılın temasının Türk mutfağının klasik yemekleri olduğunu aktaran Usta, "Biz de bu temaya, Bingöl mutfağımızın doğal, ekonomik ve atıksız örnekleriyle katkı sunduk. Yöresel lezzetlerimizi sergiledik. Maharetli ellerin emeğine şahit olduk. Doğallığı ve sürdürülebilirliği ön plana çıkardık. Bu güzel birlikteliğe emek veren herkese gönülden teşekkürler" dedi.

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          Katılımcılara, Bingöl'ün geleneksel mutfağında yer alan şilki, içli pilav, löl, zervet, ayran çorbası (germ), çirvilla, kılç, çiriş otu çorbası, sörina pel gibi yemeklerin sunumu yapıldı.

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          Programda ayrıca verasek, yarpuz, kuzu kulağı, yılan dili (gelzun) ve gıstoenk gibi yabani otlar da tanıtıldı.

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          Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar ve ilgililer katıldı.

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