Bingöl'de deprem! Kandilli ve AFAD verileri ile Bingöl deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Son dakika haberine göre, Bingöl deprem ile sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.26'da merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 1 Haziran 2025 Bingöl deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgiler...
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Bingöl’de deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Bingöl’ün Kiğı ilçesi olarak açıkladı. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde kaydedilen şiddetli sarsıntının detayları araştırılmaya başlandı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 1 Haziran 2025 Bingöl deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...
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BİNGÖL’DE PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de merkez üssü Özlüce Barajı olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 12.26'da gerçekleşen depremin derinliği 7.02 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
AFAD, saat 12.55'te kentte 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini paylaştı. Bu depremin derinliği ise 11.13 km olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi de Bingöl Kiğı'da saat 13.39'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, bu depremin derinliğinin 5 km olduğunu belirtti.
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BİNGÖL DEPREM VERİLERİ
2025-06-01 13:39:26 39.21639 40.30056 7.0 ML 3.1 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 13:01:42 39.20972 40.29083 13.32 ML 2.5 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 12:55:36 39.22944 40.29917 11.13 ML 3.6 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 12:31:12 39.20056 40.29028 5.12 ML 2.8 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 12:30:05 39.31806 40.31278 7.52 ML 2.3 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 12:26:22 39.22056 40.31833 7.02 MW 4.4 Özlüce Barajı - [01.57 km] Kiğı (Bingöl)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
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