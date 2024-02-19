Bingöl'de yaban keçilerinin sayısı her geçen yıl artıyor

Yaptıkları envanter çalışmasında her geçen yıl yaban keçilerinin sayısının artığını tespit ettiklerini vurgulayan Davran, şöyle konuştu:

"Çalışmalar sayesinde 2021'de 1301, 2022'de 1448 olan yaban keçilerinin sayısı geçen yıl 1506'a yükseldi. Bu sayılar bizim envanterimizde yer alıyor. Aslında bu sayının daha üstünde olduğunu tahmin ediyoruz ayrıca envanteri yapılmayan ancak varlığı tespit edilen dağ keçileri de bulunuyor. Ekiplerce yasak avlanmanın önüne geçilmesi ve foto kapanların kurulması popülasyonun artmasını sağlıyor."