Bingöl'de üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı
Giriş: 15.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:54
Yeni Mahalle'deki reklam panosu, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
O sırada kaldırımda yürüyen H.İ.T, reklam panosunun altında kalarak yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla panonun altından çıkarılan yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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