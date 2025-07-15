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        Haberler Gündem Bingöl'de üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bingöl'de üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:54
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        Üzerine reklam panosu düştü
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        Yeni Mahalle'deki reklam panosu, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

        O sırada kaldırımda yürüyen H.İ.T, reklam panosunun altında kalarak yaralandı.

        Çevredekilerin yardımıyla panonun altından çıkarılan yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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