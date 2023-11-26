Kocaeli'de binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu
Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yan binanın üzerine uçtu
Giriş: 26.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:31
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yan binanın üzerine uçtu.
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Hacıosman Mahallesi Güvenir Sokak'taki 4 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yandaki 3 katlı binanın üzerine uçtu.
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Oluşan gürültü büyük panik yaratırken, bölgeye ekipler gönderildi. Polis ve itfaiye ekipler, bölgede güvenli önlemi aldı.
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