BİM'de cuma fırsatları! İşte 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu
BİM ağustos ayının ilk kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 1 Ağustos 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ağustos ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 1 Ağustos aktüel kataloğu...
Giriş: 27.07.2025 - 21:21 Güncelleme: 27.07.2025 - 21:22
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BİM'de cuma fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; dikey süpürge, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 1 Ağustos Cuma ürünler kataloğu...
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