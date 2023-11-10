BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı, Çarşamba ve Cuma günlerine özel olmak üzere yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta birbirinden farklı onlarca ürünü satışa çıkartan BİM'e bu hafta 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor. 8 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda android televizyondan tezgah altı buzdolabına, saç kurutma makinesinden blender setine kadar pek çok ürün raflardaki yerini alıyor. İşte 8 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...