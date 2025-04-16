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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Nisan 2025: BİM aktüel ürünlerde bu hafta hangi indirimler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Nisan 2025: BİM aktüel ürünlerde bu hafta hangi indirimler var?

        BİM 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 18 Nisan Cuma gününden itibaren BİM indirim kataloğunda Klima, TCL, Senna TV çeşitleri, Elektrikli Düdüklü Tencere, Turbo Siyah Cam Ankastre Set ve tekstil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. İşte, 18 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:08
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          BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya özel indirimler yayınlandı. 18 Nisan Cuma gününden itibaren BİM’de teknolojik ürünler, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, beyaz eşyalar, oyuncak çeşitleri, tekstil ve temizlik ürünleri bulunacak. İşte BİM 18 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

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