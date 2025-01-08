BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ocak 2025: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 10 Ocak'tan itibaren geçerli olacak BİM indirimlerinde balıkçılık malzemeleri, yumak çeşitleri, çıtçıt pense seti, örgü makinesi, valiz çeşitleri, battaniye indirimde olacak. İşte BİM indirimli ürünlerin tamamı
- 1
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 10 Ocak BİM kataloğunda Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL, Fanlı Isıtıcı 549 TL’den satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…
- 2
BİM EKTÜEL 10 OCAK 2025 KATALOĞU
Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV 14.490 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 11.490 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL
- 3
Balıkçı Makası 49 TL
Balıkçı Çanta ~ 51x27x26 349 TL
Balık Kavrama Aparatı 69 TL
Balıkçı Pense 129 TL
Olta Ucu Işığı 65 TL
Balıkçı Çizme 299 TL
Olta Misinası ~200 m 129 TL
- 4
Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL
Fanlı Isıtıcı 549 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL
- 5
- 6
-
- 7