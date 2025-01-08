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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ocak 2025: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ocak 2025: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 10 Ocak'tan itibaren geçerli olacak BİM indirimlerinde balıkçılık malzemeleri, yumak çeşitleri, çıtçıt pense seti, örgü makinesi, valiz çeşitleri, battaniye indirimde olacak. İşte BİM indirimli ürünlerin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:31
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 10 Ocak BİM kataloğunda Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL, Fanlı Isıtıcı 549 TL’den satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

        • 2

          BİM EKTÜEL 10 OCAK 2025 KATALOĞU

          Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV 14.490 TL

          Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 11.490 TL

          Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

          Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL

          Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL

        • 3

          Balıkçı Makası 49 TL

          Balıkçı Çanta ~ 51x27x26 349 TL

          Balık Kavrama Aparatı 69 TL

          Balıkçı Pense 129 TL

          Olta Ucu Işığı 65 TL

          Balıkçı Çizme 299 TL

          Olta Misinası ~200 m 129 TL

        • 4

          Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL

          Fanlı Isıtıcı 549 TL

          Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL

        • 5
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