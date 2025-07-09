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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler: Bisiklet ve valiz çeşitleri indirimde! 11 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler: Bisiklet ve valiz çeşitleri indirimde! 11 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı. 11 Temmuz BİM aktüel indirimlerinde Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL, Senna 55' Frameless Ultra HD HD QLED Google Tv16.995 TL, SkyJet Nitro 16 Katlanır Elektrikli Bisiklet 12.990 TL ve Honor Pad X9 Android Tablet 6.999 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM 11 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:36
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 11 Temmuz Cuma BİM indirimlerinde elektrikli çocuk scooter, cep telefonu, klima ve buzdolabı yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        • 2

          11 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Elektrikli Çocuk Scooter 9.999 TL

          Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL

          Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 16.695 TL

          Nitro 16 Katlanır Elektrikli Bisiklet 12.990 TL

        • 3

          Powerbank 20.000 Mah 649 TL

          Işıklı Tripot 199 TL

          Smart Duvar Şarjı 65W 575 TL

        • 4

          Honor Pad X9 Android Tablet 8GB/128 GB 6.999 TL

          Casper VIA X40 Cep Telefonu 8GB/256GB 9.250 TL

        • 5
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