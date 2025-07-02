BİM aktüel ürünler 4 Temmuz 2025 Cuma indirimleri! Akisyon kamerası geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 4 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma gününden itibaren BİM kataloğunda X3 aksiyon kamerası 14.500 TL, LG 55'' TV 29.900 TL, Samsung Galaxy S21 FE cep telefonu 15.990 TL, çay Makinesi 1.490 TL, dikey süpürge 1.590 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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BİM aktüel ürünler kataloğunda aksiyon kamerası yer aldı. İndirimlerden yararlanmak isteyenler BİM 4 Temmuz Cuma kataloğunu inceliyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler, hangi ürünler indirimli?
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BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL
LG 55'' TV 29.900 TL
Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL
Otomatik Temizlik Seti 349 TL
Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL
3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL
Dikey Süpürge 1.590 TL
Saç Kurutma Makinesi 749 TL
Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL
12 L Aşure Tenceresi 829 TL
Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL
Cam Saklama Kabı 19 TL
Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL
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Katlanır Süzgeç 39 TL
Makyaj Organizeri 75 TL
Fırça Çeşitleri 19 TL
Rattan Koltuk 799 TL
Lotus Koltuk 749 TL
Zeugma Rattan Masa 1.099 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL
Çay Makinesi 1.490 TL
Dikey Süpürge 1.590 TL
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