BİM kataloğu bu hafta da gündemdeki yerini aldı. BİM 27 Haziran aktüel kataloğunu derledik. BİM'de haftanın fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; kamp ürünleri, teknolojik aletler, drone ve mutfak malzemeleri alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM 27 Haziran güncel kataloğu...