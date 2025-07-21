BİM aktüel 25 Temmuz Cuma kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 25 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...