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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu yayında! 25 Temmuz Cuma kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel fiyat listesi

        BİM'de temmuz ayı fırsatları: BİM 25 Temmuz kataloğu yayında!

        BİM 25 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; elektrikli bisiklet, yazıcı, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 25 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 21.07.2025 - 21:12
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        • 1

          BİM aktüel 25 Temmuz Cuma kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 25 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        • 2

          BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 13.490 TL

          Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 24.900 TL

          Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

          Ahtapot Fan 399 TL

          Qu Şarjlı Damacana Pompası 800p 175 TL

          Heifer Çubuk Blender 890 TL

          Sinek Engelleyici Led Gece Lambası 99 TL

          Powerbank 5.000 Mah 599 TL

          Şarjlı Gameboy - Konsol Hariç 399 TL

          Bluetooth Hoparlör 399 TL

          Oyun Konsolu 599 TL

        • 3

          20V Tek Akülü Vidalama Seti 1.750 TL

          Kırıcı Delici Matkap 2.490 TL

          12V Tek Akülü Vidalama Seti 1.290 TL

          Sunta Kesme Makinesi 2.199 TL

          Darbeli Matkap 999 TL

          Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

          Çok Amaçlı Zımpara 1.490 TL

          Dekupaj Testere 999 TL

          Şarj Edilebilir Led Fener 599 TL

          Kıl Testere Seti 239 TL

          Polisaj ve Zımpara Seti 199 TL

        • 4

          3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL

          Parlat Mucize Köpük Temizleyici 500 ml 99 TL

          Silikon Tabancası 119 TL

          Boyacı Seti - 5li 249 TL

          Mini Makaralı Kablo 499 TL

          Parmak Rulo 59 TL

          Acqua Tavan Boyası 499 TL

          Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 399 TL

          Pas Sökücü Sprey 75 TL

        • 5

          Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 329 TL

          Tornavida Seti Blister Ambalaj 275 TL

          İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 225 TL

          İnce Mum Silikon 200 g 89 TL

          Kalın Mum Silikon 200 g 89 TL

          Çatal Başlı Çekiç 250 g 149 TL

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