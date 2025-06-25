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        Haberler Bilgi Alışveriş Bim aktüel: BİM 27 Haziran 2025 Cuma aktüelinde neler var, BİMe bu hafta neler geliyor, hangi ürünler indirimde?

        BİM'de bu Cuma neler var? İşte 27 Haziran 2025 Cuma BİM aktüel ürünleri

        BİM 27 Haziran 2025 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta Cuma günü zincir markete; halı koltuk temizleme makinesi, bavul seti, ayakkabı dolabı, aküllü oyuncak araba gibi farklı kategoride binlerce ürün geliyor. İşte, 27 Haziran 2025 Cuma BİM aktüel ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:25
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        • 1

          BİM, 27 Haziran 2025 Cuma günü için hazırladığı yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Bu haftaki kampanyada, ev yaşamından çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yüzlerce ürün raflarda yerini alacak. Koltuk ve halı temizleme makinelerinden seyahatler için ideal bavul setlerine, işlevsel ayakkabı dolaplarından çocuklara özel akülü arabalara kadar pek çok ürün, sınırlı stoklarda mağazada olacak. İşte 27 Haziran Cuma gününden itibaren BİM marketlerde yer alacak aktüel ürünler...

        • 2

          BİM 27 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜELİ

          Silikon Mama Tabağı 499 TL

          Silikon Mama Kaşığı 109 TL

          Silikon Kapaklı Kase 399 TL

          Arı Figürlü Melamin Mama Tabağı 159 TL

          Arı Figürlü Melamin Mama Kaşığı 55 TL

          Kaşıklı Bebek Termosu 289 TL

          Süt / Mama Kabı 43 TL

          Desenli Bebek Taburesi 89 TL

          Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (1700cc) 189 TL

        • 3

          Valiz Çeşitleri Orta Boy 759 TL

          Valiz Çeşitleri Küçük Boy 689 TL

          Hambez Şort Erkek 199 TL

          Hambez Şort Kadın 199 TL

          Kadın Cüzdan 199 TL

          Aksesuarlı Şapka Çocuk 135 TL

          Bermuda Şapka Çocuk 79 TL

          Bebek Kep 69 TL

          Terlik Kadın 129 TL

        • 4

          Welly Lisanslı Metal Arabalar 199 TL

          Batman Oyuncak Yarış Arabası 129 TL

          Oyuncak Büyük Teker Takla Atan Araba 89 TL

          Oyuncak Kamyon 479 TL

          Micro Max Figürlü Blok Seti 249 TL

          mgs Kurbağa Top Yakalama Oyunu 189 TL

          Oyuncak Su Atıcısı 89 TL

          Oyuncak Hayvanlar 89 TL

        • 5

          3’lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL

          Silikon Saplı Bambu Servis Gereçleri 99 TL

          Kapaklı Servis Tabağı 269 TL

          Servis Tabağı 79 TL

          Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (970 cc) 99 TL

          Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (635 cc) 89 TL

          Cam Çay Kaşığı 6’lı 34 TL

          Boncuk Şekilli Bardak 99 TL

          Ayaklı Kurabiyelik (0,8 L) 59 TL

        • 6

          Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL

          Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL

          Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL

          Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL

          Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

          Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL

          Heifer Mini Blender Set 1.499 TL

          Kumtel Katlanabilir Mini Masaüstü Vantilatör 229 TL

          Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.390 TL

        • 7

          Dienni 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.290 TL

          Can-am Akülü Renegade ATV 32.990 TL

          AKÜLÜ Chevrolet Camaro 25.000 TL

          Land Rover Akülü Range Rover 25.000 TL

          Volvo Akülü Volvo Kepçe 39.000 TL

          MGS Top Atan Oyuncak 299 TL

        • 8

          Tekli Karma Bebek Body 69 TL

          Çocuk Nevresim Seti 289 TL

          Bebek Baskılı Pike Seti 189 TL

          Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL

          Bebek Alez 99 TL

          Aplikeli Penye Ter Bezi 45 TL

          Aplikeli Çift Kat Penye Mama Önlüğü 49 TL

          Çok Amaçlı Beşik Organizer 99 TL

          Çok Katlı Organizer 169 TL

          Küçük Boy Hurç 69 TL

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