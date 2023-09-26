BİM aktüel 29 Eylül 2023 kataloğu çıktı! Yeni BİM indirimli ürünler kataloğu
BİM 29 Eylül 2023 aktüel kataloğu çıktı. BİM marketlerde her hafta cuma günü sınırlı sayıda pek çok indirimli ürün satışa çıkıyor. Bu hafta yeni BİM kataloğunda; araç içi telefon tutucu 69 TL, LG 55" UHD Smart TV 16.999 TL, dijital air fryer 2.299 TL, filtre kahve makinesi 1.799 TL'den müşterisi ile buluşacak. İşte, 29 Eylül 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
- 1
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM aktüel kataloğunda teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine, oyuncaktan araç içi aksesuarlarına kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 29 Eylül 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...
29 EYLÜL 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Space 24 Araç Boyun Destek Yastığı 399 TL
Space 24 Araç İçi Düzenleyici 139 TL
Space 24 Araç Cam Sileceği 39,50 TL
Space 24 Oto Numaratör 32,50 TL
Space 24 2'li Koltuk Arası Bardak Tutucu ve Organizer 119 TL
Space 24 Mini Kablosuz Hava Kompresörü 699 TL
Space 24 Şarjlı Led Flaşör 49 TL
Space 24 Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 99 TL
Space 24 Hareket Sensörlü Kablosuz Lamba 97,50 TL
Space 24 Araç Sibop Kapağı 29,90 TL
House Pratik Figürlü Şifreli Kilit 119 TL
Polosmart Aux Girişini Bluetooth’a Dönüştüren Araç Kiti 179 TL
Polosmart Dikiz Aynası Telefon Tutucu 79 TL
Polosmart Araç İçi Telefon Tutucu 69 TL
Polosmart Araç İçi Fm Transmitter 109 TL
- 2
Disney Frozen Elsa ve Aksesuarları 299 TL
Articolo Anı Albümü 129 TL
Oyuncak Römorklu Traktör 149 TL
Cars Oyuncak Araba 39,50 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Arazi Aracı 69 TL
Woody Ahşap Bloklar 179 TL
Twist And Turn Oyunu 189 TL
Oyuncak Tamir Seti 49 TL
MGS Oyuncak Süpürge 89 TL
MGS Luna Balonlu Oyuncak Set 119 TL
- 3
LG 55" UHD Smart TV 16.999 TL
Nordmende 55' UHD Android TV 10.999 TL
Fakir Veyron Turbo XL Toz Torbasız Süpürge 3.299 TL
Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL
Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL
Casilli Pijama Takımı Kadın 239 TL
Çantalı Dikiş Seti 49 TL
Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL
Koltuk Örtüsü Jakarlı 85 TL
Maisonette El Havlusu 19,50 TL
Maisonette Yüz Havlusu 44,50 TL
Kırlent Kılıfı 37,50 TL
Kız/Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL
-
- 4
Blaupunkt Tost Makinesi 1.299 TL
Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 2.299 TL
Stanley One Hand Mug Termos 407 ml 699 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik 10 TL
Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL
Naturalove Ahşap Mutfak Gereçleri 10 TL
Kare Saklama Kabı 3'lü 14,50 TL
Benante Melamin Oval Nakışlı Tepsi 34,50 TL
Benante Desenli Oval Sunumluk 45 TL
Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 75 TL
Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 27,50 TL
Glass in Love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 99 TL
Glass in Love Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 6'lı 159 TL
Glass in Love Cam Desenli Saklama Kabı 21,50 TL
Glass in Love Cam Saklama Kabı 12,50 TL
- 5
Braun Cafehouse Pure Aroma Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL
Colorina Pasta Servis Seti 209 TL
Colorina Çay Tabağı 6'lı 95 TL
Colorina Cam Kase 3'lü 59 TL
Colorina Ayaklı Kek Tabağı 32 cm 119 TL
Colorina İki Katlı Kurabiyelik 129 TL
Borcam By Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 99 TL
Borcam By Paşabahçe Sufle Kabı / Kase 21,50 TL
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 149 TL
Paşabahçe Mezze Tabak 32,50 TL
Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 69 TL
Okyanus Home Silikon Karma Ürünler 22,50 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 17,50 TL
Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 89 TL
Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 15 TL
Çırpıcı Set 32,50 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL
Lav Desenli Meşrubat Bardağı 55 TL
Lav Kase 12,50 TL
Lav Pastel Renkli Çay Seti 129 TL