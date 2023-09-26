Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam BİM aktüel 29 Eylül 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta yeni BİM indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi

        BİM aktüel 29 Eylül 2023 kataloğu çıktı! Yeni BİM indirimli ürünler kataloğu

        BİM 29 Eylül 2023 aktüel kataloğu çıktı. BİM marketlerde her hafta cuma günü sınırlı sayıda pek çok indirimli ürün satışa çıkıyor. Bu hafta yeni BİM kataloğunda; araç içi telefon tutucu 69 TL, LG 55" UHD Smart TV 16.999 TL, dijital air fryer 2.299 TL, filtre kahve makinesi 1.799 TL'den müşterisi ile buluşacak. İşte, 29 Eylül 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM aktüel kataloğunda teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine, oyuncaktan araç içi aksesuarlarına kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 29 Eylül 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...

          29 EYLÜL 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Space 24 Araç Boyun Destek Yastığı 399 TL

          Space 24 Araç İçi Düzenleyici 139 TL

          Space 24 Araç Cam Sileceği 39,50 TL

          Space 24 Oto Numaratör 32,50 TL

          Space 24 2'li Koltuk Arası Bardak Tutucu ve Organizer 119 TL

          Space 24 Mini Kablosuz Hava Kompresörü 699 TL

          Space 24 Şarjlı Led Flaşör 49 TL

          Space 24 Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 99 TL

          Space 24 Hareket Sensörlü Kablosuz Lamba 97,50 TL

          Space 24 Araç Sibop Kapağı 29,90 TL

          House Pratik Figürlü Şifreli Kilit 119 TL

          Polosmart Aux Girişini Bluetooth’a Dönüştüren Araç Kiti 179 TL

          Polosmart Dikiz Aynası Telefon Tutucu 79 TL

          Polosmart Araç İçi Telefon Tutucu 69 TL

          Polosmart Araç İçi Fm Transmitter 109 TL

        • 2

          Disney Frozen Elsa ve Aksesuarları 299 TL

          Articolo Anı Albümü 129 TL

          Oyuncak Römorklu Traktör 149 TL

          Cars Oyuncak Araba 39,50 TL

          Piccolo Mondi Oyuncak Arazi Aracı 69 TL

          Woody Ahşap Bloklar 179 TL

          Twist And Turn Oyunu 189 TL

          Oyuncak Tamir Seti 49 TL

          MGS Oyuncak Süpürge 89 TL

          MGS Luna Balonlu Oyuncak Set 119 TL

        • 3

          LG 55" UHD Smart TV 16.999 TL

          Nordmende 55' UHD Android TV 10.999 TL

          Fakir Veyron Turbo XL Toz Torbasız Süpürge 3.299 TL

          Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL

          Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL

          Casilli Pijama Takımı Kadın 239 TL

          Çantalı Dikiş Seti 49 TL

          Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL

          Koltuk Örtüsü Jakarlı 85 TL

          Maisonette El Havlusu 19,50 TL

          Maisonette Yüz Havlusu 44,50 TL

          Kırlent Kılıfı 37,50 TL

          Kız/Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL

        • 4

          Blaupunkt Tost Makinesi 1.299 TL

          Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 2.299 TL

          Stanley One Hand Mug Termos 407 ml 699 TL

          Hobby Life Tek Fiyat Plastik 10 TL

          Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL

          Naturalove Ahşap Mutfak Gereçleri 10 TL

          Kare Saklama Kabı 3'lü 14,50 TL

          Benante Melamin Oval Nakışlı Tepsi 34,50 TL

          Benante Desenli Oval Sunumluk 45 TL

          Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 75 TL

          Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 27,50 TL

          Glass in Love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 99 TL

          Glass in Love Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 6'lı 159 TL

          Glass in Love Cam Desenli Saklama Kabı 21,50 TL

          Glass in Love Cam Saklama Kabı 12,50 TL

        • 5

          Braun Cafehouse Pure Aroma Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL

          Colorina Pasta Servis Seti 209 TL

          Colorina Çay Tabağı 6'lı 95 TL

          Colorina Cam Kase 3'lü 59 TL

          Colorina Ayaklı Kek Tabağı 32 cm 119 TL

          Colorina İki Katlı Kurabiyelik 129 TL

          Borcam By Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 99 TL

          Borcam By Paşabahçe Sufle Kabı / Kase 21,50 TL

          Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 149 TL

          Paşabahçe Mezze Tabak 32,50 TL

          Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 69 TL

          Okyanus Home Silikon Karma Ürünler 22,50 TL

          Okyanus Home Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 17,50 TL

          Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 89 TL

          Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 15 TL

          Çırpıcı Set 32,50 TL

          Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

          Lav Desenli Meşrubat Bardağı 55 TL

          Lav Kase 12,50 TL

          Lav Pastel Renkli Çay Seti 129 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Habertürk Anasayfa