BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi: Bu hafta Cuma 20 Ekim 2023 BİM katalog ürünleri
BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri 20 Ekim 2023 Cuma günü raflardaki yerini alacak. Bu hafta BİM kataloğunda; yeni doğan kıyafetleri, ısıtıcı çeşitleri ve küçük ev aletleri ön plana çıkıyor. Alışverişseverler için BİM market aktüel kataloğu fırsatlarını bir araya getirdik. İşte, 20 Ekim 2023 Cuma yeni BİM aktüel kataloğu indirimli ürünlerin fiyat listesi...
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM aktüel kataloğunda oyuncaktan yeni doğan ürünlerine, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 20 Ekim 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...
BİM 20 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Piccolo Mondi oyuncak kurmalı yengeç- 179,00 TL
Kurmalı banyo oyuncakları- 59,00 TL
2'li böcek arabalar- 29,50 TL
Piccolo Mondi Müzikli ışıklı saksafon- 169,00 TL
İlk 100 sözcük çeşitleri- 69,00 TL
Poppity araçlar- 149,00 TL
Oyuncak süpürge- 279,00 TL
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Sweet Baby batik- 65,00 TL
Banyo/ Mama oturağı 169,00 TL
Katlanabilir çocuk küveti- 289,00 TL
Su kovası- 99,00 TL
Çamaşır selesi- 159,00 TL
Slikon mama kaşığı- 22,00 TL
Süt/mama saklama kabı- 22,50 TL
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Bebek nevresim seti- 169,00 TL
Bebek yastık kılıfı- 32,50 TL
Biberon kurutucu- 29,50 TL
Mama sandalyesi- 349,00 TL
Bebek kanguru- 299,00 TL
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NordMende 43 inç FHD Android Tv- 2.099,00 TL
TV arkası led aydınlatma- 129,00 TL
Braun blender seti- 799,00 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör- 799,00 TL
Arnica elektrikli süpürge- 2.699,00 TL
8 bölmeli çok amaçlı dolap- 1.499,00 TL
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Kiğılı erkek mont - 699 TL
Kiğılı erkek sweatshirt - 269 TL
Erkek çanta - 95 TL
Erkek deri kemer - 125 TL
Kadın eşarp - 34,50 TL
Casilli termal çorap - 79 TL
Molinella tek kişilik lastikli çarşaf - 69 TL
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Glass In Love cam dondurma/tatlı kasesi - 99 TL
Glass In Love desenli borosilikat kupa - 39,50 TL
Hobby Life stormax organizer kutu - 129 TL
Paşabahçe desenli pasta tabağı - 29,50 TL
Paşabahçe desenli sürahi - 65 TL
Paşabahçe desenli 3'lü su bardağı - 65 TL
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Kumtel çift yönlü ısıtıcı - 599 TL
Kumtel dilimli radyatör - 1.499 TL
Kumtel fanlı ısıtıcı - 329 TL
Kumtel mini quartz ısıtıcı - 279 TL