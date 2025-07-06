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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 8-11 Temmuz 2025 aktüel kataloğu yayında: BİM'e bu hafta klima ve ankastre set geliyor!

        BİM 8-11 Temmuz 2025 aktüel kataloğu: BİM'e klima ve ankastre set geliyor!

        BİM 8-11 Temmuz aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de 8-11 Temmuz'da; klima, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 8-11 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 17:22 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:22
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          BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM 8-11 Temmuz aktüel kataloğu ile temmuz ayı indirimli ürünler...

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