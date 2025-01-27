BİM 29 Ocak 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta espresso ve kahve makinesi geliyor
BİM, 29 Ocak itibarıyla raflarda yerini alacak aktüel ürünlerini yayınladı. Bu hafta BİM'e espresso makinesi, kahve makinesi, buhar kazanlı ütü, hava temizleyici gibi büyük teknolojik aletler geliyor. İşte, BİM 29 Ocak 2025 aktüeli...
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BİM, 29 Ocak 2025 tarihli aktüelini yayınladı. Bu hafta markete başta kahve ve espresso makinesi olmak üzere; hava temizleyici, buzdolabı, taşınabilir güç istasyonu, kazanlı ütü geliyor. İşte, tüm detaylarıyla BİM 25 Ocak kataloğu...
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BİM 29 OCAK 2025 AKTÜELİ
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFROST 204L 10.990 TL
Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.950 TL
Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.290 TL
Toshiba Hava Temizleyici 5.990 TL
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Rolwal Benzinli Jenaratör 10.990 TL
Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL
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Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL
Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL