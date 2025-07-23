BİM 25 Temmuz kataloğu yayında! İşte BİM'de temmuz ayı fırsatları!
BİM 25 Temmuz kataloğu yayında! BİM 25 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; elektrikli bisiklet, yazıcı, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 25 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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BİM aktüel 25 Temmuz Cuma kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 25 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 13.490 TL
Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 24.900 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Ahtapot Fan 399 TL
Qu Şarjlı Damacana Pompası 800p 175 TL
Heifer Çubuk Blender 890 TL
Sinek Engelleyici Led Gece Lambası 99 TL
Powerbank 5.000 Mah 599 TL
Şarjlı Gameboy - Konsol Hariç 399 TL
Bluetooth Hoparlör 399 TL
Oyun Konsolu 599 TL
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20V Tek Akülü Vidalama Seti 1.750 TL
Kırıcı Delici Matkap 2.490 TL
12V Tek Akülü Vidalama Seti 1.290 TL
Sunta Kesme Makinesi 2.199 TL
Darbeli Matkap 999 TL
Avuç Taşlama Makinesi 999 TL
Çok Amaçlı Zımpara 1.490 TL
Dekupaj Testere 999 TL
Şarj Edilebilir Led Fener 599 TL
Kıl Testere Seti 239 TL
Polisaj ve Zımpara Seti 199 TL
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3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL
Parlat Mucize Köpük Temizleyici 500 ml 99 TL
Silikon Tabancası 119 TL
Boyacı Seti - 5li 249 TL
Mini Makaralı Kablo 499 TL
Parmak Rulo 59 TL
Acqua Tavan Boyası 499 TL
Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 399 TL
Pas Sökücü Sprey 75 TL
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Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 329 TL
Tornavida Seti Blister Ambalaj 275 TL
İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 225 TL
İnce Mum Silikon 200 g 89 TL
Kalın Mum Silikon 200 g 89 TL
Çatal Başlı Çekiç 250 g 149 TL
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