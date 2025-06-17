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        Haberler Bilgi Gündem BİM 17-20 Haziran kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? Kamp ürünleri ve drone geliyor!

        BİM aktüel kataloğu yayında: Kamp ürünleri ve drone geliyor!

        BİM kataloğu bu hafta da gündemdeki yerini aldı. BİM 17-20 Haziran aktüel kataloğunu paylaştı. BİM'de haftanın fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; kamp ürünleri, teknolojik aletler, drone ve mutfak malzemeleri alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM 17-20 Haziran güncel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 22:06 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:45
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          Bu hafta BİM raflarında farklı fırsatlar yer alıyor. 17-20 Haziran tarihlerini kapsayan BİM aktüel kataloğunda; drone, kamp ekipmanları, elektronik ürünler, giyim, küçük ev aletleri, gıda ve temizlik ürünleri gibi pek çok kategoride indirimli ürünler alışverişseverlerle buluşuyor. İşte BİM’in 17-20 Haziran günlerine özel güncel ürün kataloğu…

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