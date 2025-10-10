BİM 10 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı. 10 Ekim Cuma gününden itibaren BİM markette temel gıda ürünlerinden pirinç, nohut, mercimek, un, mısır yağı, tahin, pekmez indirimde yer aldı. Öte yandan mutfak robotu, dijital tartı, sprey yağdanlıkta raflardaki yerini aldı. İşte, BİM 10 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu
Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL, Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL , Mutfak Robotu 1.390 TL, Sprey Yağdanlık 89 TL’den satışa çıktı. İşte BİM aktüel ürünler indirim listesi
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 19.900 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 18.900 TL
Akıllı Saat 599 TL
Omix X5 Cep Telefonu 5.890 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL
Mutfak Robotu 1.390 TL
Sprey Yağdanlık 89 TL
Cam Kettle 999 TL
Çubuk Blender 890 TL
Dijital Tartı 499 TL
Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası HP83 475 TL
Şarjlı Banyo Fırçası 699 TL
