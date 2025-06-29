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        BİM 1 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler indirimlerinde bu hafta neler var?

        Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Temmuz Salı gününden itibaren sucuk, tereyağ, yoğurt, soğuk kahve çeşitleri indirimde olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Temmuz 2025

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 12:26 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:26
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          BİM 1 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Salı gününden itibaren BİM kataloğunda Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 199 TL, Aytaç Piliç Sucuk 450 gr 79 TL, Şenpiliç Piliç Çıtır Lokum Bonfile 400 gr 85 TL’den satışa çıkacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM indirimli ürünler.

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