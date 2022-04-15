Değerlendirme sürecinin devam etmesiyle BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırması hız kazandı. Özel yetenekli olan çocukların genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik gibi yetenek alanlarında özel eğitim aldıkları MEB BİLSEM 2022 değerlendirmeleri sürerken sonuç tarihi de merak ediliyor. Peki, BİLSEM sonuç açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte, BİLSEM takvimi ile konuya ilişkin ayrıntılar...