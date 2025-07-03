BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sınavları 14 Nisan - 27 Haziran tarihleri arasında uygulandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler gözünü, BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 28 Temmuz- 29 Ağustos 2025 tarihleri aralığında yapabilecek. Peki, "BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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BİLSEM sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavların sona ermesinin ardından, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, gündemi meşgul etmeye başladı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik düzenlenen BİLSEM'de öğrenciler, 14 Nisan - 27 Haziran tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavlarına katıldı. Peki, "BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sonuçları 4 Temmuz tarihinde açıklanacak. Veliler 7-11 Temmuz tarihlerinde sonuçlara itiraz edebilecekler. İtiraz değerlendirmeleri de 14-25 Temmuz tarih aralığında olacak.
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BİLSEM KAYIT TARİHLERİ
Değerlendirmeler ardından kayıt hakkı kazanan ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.
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