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        Haberler Gündem Eğitim BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı

        BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2025 yılı öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 19:03 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:03
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        BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
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        Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesindeki duyuruda, 2025 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında yapılan bölge sözlü sınavı sonrasında tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

        Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 30 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak.

        Sonuçlara, "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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