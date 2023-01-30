Scarratt ve meslektaşları bazı kişilerin daha yavaş müzikleri tercih ederken, diğerlerinin neden enerjik parçaları seçtiğini de ancak bu çalışmalar sonucunda anlayabileceklerini vurguluyor.
Araştırma makalesinde, "Dinleyicilerin uyumak için seçtiği müzikler, yüksek enerjili ve tempolu şarkılar da dahil olmak üzere geniş bir çeşitlilik gösteriyor" ifadeleri yer aldı.
"Yeni araştırmalar, müziğin hem tıbbi amaçlı kullanımına hem de günlük yaşamda insan davranışlarını nasıl belirlediğine dair bilgi verebilir" denildi.
Fotoğraflar: AP, Reuters