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Billie Eilish'in başı hayranıyla dertte: Kendimi güvende hissetmiyorum - Magazin haberleri

Billie Eilish'in başı hayranıyla dertte

Billie Eilish, Christopher Anderson adlı takıntılı bir hayranı sebebiyle zor günler geçiriyor. Eilish, evine defalarca kez izinsiz girmeye çalışan ve sonunda yakalanan Anderson nedeniyle koruma talep etti

Giriş: 19.01.2023 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 21. yüzyılda doğup, Oscar ödülü kazanan ilk kişi olan Billie Eilish'in başı takıntılı hayranı sebebiyle dertte... Eilish, 39 yaşındaki Christopher Anderson adlı bir kişinin evine girmesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

  • "AİLEMİN EVİNE DE GİRMEYE ÇALIŞTI"

    Billie Eilish, gözaltına alınan saplantılı hayranının geçtiğimiz ay ise birkaç kez ailesinin malikanesine girmeye çalıştığını ileri sürdü. Eilish’in babası da Anderson’ın birkaç ayda evlerini birçok kez ziyaret ettiğini açıkladı.

  • "KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

    Mahkeme belgelerine göre; şarkıcı, erkek kardeşi Finneas ve ebeveynleri için koruma talep ediyor. Bu olayların kendisinde kaygı, korku ve duygusal sıkıntı yaşattığını dile getiren Billie Eilish, artık ailesinin evini ziyaret ederken bile kendini güvende hissetmediğini belirtti.

  • SAPLANTILI HAYRAN YAKALANDI

    Polis, 5 Ocak günü bir kişinin Eilish’in ebeveynlerinin Highland Park’taki evine girmek için çiti tırmanmaya çalıştığına dair bir çağrıya yanıt verdi. Maskeli davetsiz misafirin tamamen siyah giydiği ve arka bahçede pusuya yattığı belirtildi. Evden herhangi bir şey çalmayan Anderson'ın, çevrede yapılan aramada evden bir blok ötede yakalandığı da öğrenildi.

  • "YETİŞKİN ADAMLARLA ÇOK SAYIDA TOPLANTIYA KATILMAK ZORUNDA KALDIM"

    Hakkında bilinmeyenleri anlatan Eilish, gözler önünde büyümenin "yıpratıcı bir deneyim" olduğunu ve sık sık "sahtekarlık sendromu" yaşadığını paylaşmıştı.

    Annesi ve babası oyuncu ve müzisyen olan Eilish, erkek kardeşi, gitarist, şarkıcı ve söz yazarı olan Finneas O'connell ile birlikte evde eğitilmiş ve dört yaşından itibaren şarkı yazmaya başlamıştı.

    2015'te henüz 14 yaşında olan Eilish, Finneas tarafından bestelenen "Ocean Eyes" (Okyanus Gözler) adlı şarkıyı dans eğitmeni dinleyebilsin diye müzik platformuna yüklemişti ve ertesi sabah uyandığında şarkıyı binlerce kişi dinlemişti.

    Üzerinden çok fazla zaman geçmeden Eilish'e albüm anlaşması teklifi verilmişti.

    Tam adı 'Billie Eilish Pirate Baird O'Connell' olan şarkıcı, bu süreçte yetişkin adamlarla çok sayıda toplantıya katılmak zorunda olduğunu anımsatmıştı.

  • "GERÇEKTEN KOMİKTİ"

    Bu günleri anlatan Eilish, "Geriye baktığımda bu günleri çoğunlukla güzel duygularla hatırlıyorum ama 17 yaşındaki ağabeyimle birlikte ve kendim daha 14 yaşındayken, genç bir kızla nasıl konuşulacağını bilmeyen insanlarla yüzlerce toplantıya katılmak gerçekten komikti" demişti.

  • "İNSANLAR BENİM KİM OLDUĞUMA KARAR VERMİŞTİ"

    Billie Eilish, "Sürekli kendinin ve isminin paylaşıldığını gördüğünde kim olduğunu bilmek çok zor. 15 yaşımdayken insanlar benim kim olduğuma karar vermişti. Bundan sonra büyümek ve değişmek zordu. Bundan iki ay öncesine kadar söylediğim hiçbir şeye inanmıyorum artık" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

  • ALEYNA TİLKİ DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki’nin de ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak giren saplantılı hayranının 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edilmişti.

    Avukatı, Tilki'nin yoğunluğundan dolayı mahkemeye gelemediğini söylerken, duruşmada dinlenen Havva Öztel ise sanığın kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttığını ifade etmişti.

    Öztel, "Olay günü siteye girmeye çalışmış ama güvenlikler almayınca duvarı ve tel örgüyü aşarak sitenin içine girmiş. Bu tarihten önce eve bir kaç defa çiçek göndermişti" demişti.

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