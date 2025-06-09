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        Haberler Dünyadan Billie Eilish ile Nat Wolff aşkı ortaya çıktı - magazin haberleri

        Billie Eilish ile Nat Wolff aşkı ortaya çıktı

        Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, aralarında bir süredir aşk dedikodusu olan Nat Wolff ile yakınlaşırken görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:40
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        Ünlü şarkıcı Billie Eilish ile oyuncu Nat Wolff hakkında ortaya çıkan aşk iddiası doğrulandı. 23 yaşındaki Eilish, 30 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın Venedik kentinde bir balkonda öpüşürken görüldü. Geçen yıl ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişi ancak, iddia doğrulanmamıştı.

        Nat Wolff, geçen yıl Billie Eilish'in 'CHIHIRO' klibinde oynamıştı. Haklarında ilişki iddiaları çıkan ikili, mart ayında Los Angeles'taki iHeart Ödülleri çıkışında Eilish'in arabasında görüntülenmişti.

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        Özel hayatına dair konuşmama kararı alan dokuz Grammy ödüllü Billie Eilish, iddialar hakkındaki sessizliğini koruyor. Ünlü şarkıcı, aralık ayında 2024 yılı hedeflerinden birinin “iyi bir cinsel hayat” olduğunu ve bu hedefe ulaştığını söylemişti.

        Billie Eilish, son olarak Ekim 2022 ile Mart 2023 arasında şarkıcı Jesse Rutherford ile birlikteydi.

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        #Nat Wolff
        #billie eilish
        #ilişki
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