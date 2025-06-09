Billie Eilish ile Nat Wolff aşkı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Billie Eilish ile oyuncu Nat Wolff hakkında ortaya çıkan aşk iddiası doğrulandı. 23 yaşındaki Eilish, 30 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın Venedik kentinde bir balkonda öpüşürken görüldü. Geçen yıl ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişi ancak, iddia doğrulanmamıştı.

REKLAM advertisement1

Nat Wolff, geçen yıl Billie Eilish'in 'CHIHIRO' klibinde oynamıştı. Haklarında ilişki iddiaları çıkan ikili, mart ayında Los Angeles'taki iHeart Ödülleri çıkışında Eilish'in arabasında görüntülenmişti.

REKLAM

Özel hayatına dair konuşmama kararı alan dokuz Grammy ödüllü Billie Eilish, iddialar hakkındaki sessizliğini koruyor. Ünlü şarkıcı, aralık ayında 2024 yılı hedeflerinden birinin “iyi bir cinsel hayat” olduğunu ve bu hedefe ulaştığını söylemişti.

Billie Eilish, son olarak Ekim 2022 ile Mart 2023 arasında şarkıcı Jesse Rutherford ile birlikteydi.