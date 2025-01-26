Bill Gates, hayatının en büyük hatasının ne olduğunu açıkladı - Magazin Haberleri

Bill Gates, hayatının en büyük hatasının ne olduğunu açıkladı - Magazin Haberleri

Bill Gates, 2025 başında açıklanan 107 milyar 400 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor.

REKLAM advertisement1 Bill Gates, 2021'de 27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşandı. Boşanma tazminatı olarak da 76 milyar dolar ödedi. Gates'in ödediği bu tazminat, servetinde büyük oranda erimeye neden olurken milyarderler sıralamasında bir hayli düşüş yaşadı.

69 yaşındaki ünlü milyarder, yaptığı açıklamada, hayatının en büyük hatasının teknoloji imparatorluğunu beraber kurduğu eşinden boşanmak olduğunu söyledi. Gates, bu konuda şunları söyledi; "Başka önemli hatalarım da var ama hiçbiri önemli değil. Boşanma olayı, ben ve Melinda için en az iki yıl boyunca perişan edici oldu."

REKLAM Bill Gates, boşandıktan sonra eski eşiyle dostane bir ilişki sürdürdüklerini belirterek; "Melinda ve ben hâlâ birbirimizi görüyoruz, üç çocuğumuz ve iki torunumuz var, bu yüzden aile etkinlikleri oluyor. Çocukların durumu iyi. İyi değerlere sahipler” dedi.

Bill Gates, trilyon dolarlık şirketini yaratırken en büyük payın da Melinda Gates ile olan evliliği olduğunu kabul etti.