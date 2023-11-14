1. COĞRAFYA

Birçok insan çekiciliğin karakter veya fiziksel özelliklere bağlı olduğunu düşünebilir. Fakat bilim insanlarına göre yaşadığınız coğrafya çekici olup olmadığınızı etkileyen unsurlardan birisi.

2015 yılında dünya genelinde 10 bin erkek ve kadının katıldığı bir ankette, şefkat, cesaret, bireysellik ve dürüstlük gibi karakter özelliklerinin son derece çekici olduğu tespit edilirken, öte yandan hangi karakter özelliğinin hangi coğrafyalarda daha seksi bulunduğu da belirlendi.

Örneğin anket sonuçlarına göre Avrupalılar en çok şefkatli kişileri seksi bulurken, Asyalılar için maneviyat daha önemli bir çekicilik unsuru.