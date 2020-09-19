Bilic atıldı, Everton farklı kazandı

Premier Lig'in 2. haftasında Everton ile West Bromwich, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Everton maçı 5-2 kazandı.Maçta Everton'un golleri; 31., 62. ve 66. dakikalarda Calvert-Lewin, 45. dakikada James Rodriguez ve 54. dakikada Michael Keane
kaydetti.
West Bromwich'in gollerini ise; 10. dakikada Grady Diangana ve 47. dakikada Matheus Pereira'dan geldi.
Everton, Premier Lig'in 3. haftasında Crystal Palace'a konuk olacak. West Bromwich ise aynı haftada; sahasında Chelsea'ye konuk edecek.
MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADILAR
Deplasman ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamlayabildi. Karşılaşmada 45+1. dakikada Kieran Gibbs kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Aynı zamanda West Bromwich'in teknik direktörü Slaven Bilic'te 45+3'te oyundan atılarak yedek kulübesini terk etmek zorunda kaldı.
CALVERT-LEWIN TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmada 3 gol kaydeden Calvert-Lewin, Everton tarihine geçti. İngiliz forvet, Everton forması giyen oyuncular arasında en genç hat-trick yapan İngiliz oldu. Calvert-Lewin bu başarıyı 23 yaş 187 günlükken yakaladı.
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