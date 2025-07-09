BİLGİ’li genç tasarımcılardan mezuniyet defilesi

1996'DA KURULDU

İstanbul Bilgi Üniversitesi; "Okul için değil, yaşam için öğrenmeli" mottosuyla Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla 1996'da kuruldu. Üniversitenin bugün; 20 binin üzerinde öğrencisi ve 70 bine yakın mezunu bulunuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk, İletişim, İşletme, Mimarlık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşerî Bilimler fakültelerinin yanı sıra meslek yüksek okulları ve enstitüleri çatısı altında 150’yi aşkın ön lisans, lisans ve lisansüstü program sunmaktadır. Üniversitenin, İstanbul’un merkezinde; Santralİstanbul, Dolapdere ve Kuştepe olmak üzere üç kampüsü bulunuyor.