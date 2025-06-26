İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri mezuniyet projeleri kapsamında Türk mutfağının geleneksel ürünlerini yeniden yorumladıkları bir tadım etkinliği düzenledi. “Gelenekten Geleceğe” temasıyla santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yerel ve coğrafi işaretli ürünlere odaklanarak hazırladıkları üç aşamalı özgün tadım menülerini konukların beğenisine sundu.

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Öğrenciler; Amasya elması, Manavgat altın susamı, Köyceğiz portakalı, Urla sakız enginarı, Bursa şeftalisi, İspir fasulyesi, Buldan kestanesi, tarhana, nar, tahin ve sumak gibi Türk mutfağının öne çıkan geleneksel ürünlerinden ilham aldı. Gastronomi eğitimi boyunca edindikleri teknik ve teorik birikimi yaratıcılıkla birleştiren öğrenciler hem içerik hem de sunum açısından etkileyici tabaklara imza attı. Menülerde Hint mutfağından Fransız pastacılığına, tütsülemeden fermantasyona uzanan pek çok farklı mutfak ve teknik bir arada kullanılarak geleneksel lezzetler modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner, "Bu yılki mezuniyet projelerinde öğrencilerimiz geleneksel ürünleri yalnızca teknik birer malzeme olarak değil, kültürel mirasın taşıyıcısı olarak ele aldı. Köklerden beslenen, çağdaş ve yenilikçi bir bakışla hazırlanan menüler, Türk mutfağının geleceğine dair umut ve ilham veriyor. Yerelliği kaybetmeden dünyaya açılabilen bir mutfak vizyonunu bu projelerde somut olarak gözlemlemek çok değerliydi" dedi.