Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim BİLGİ ülkelerinden Türk mutfağına modern dokunuş - Haberler

        BİLGİ öğrencilerinden Türk mutfağına modern dokunuş

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında geleneksel Türk mutfağının izlerini taşıyan bir tadım etkinliği düzenledi. Öğrenciler, yerel ve coğrafi işaretli ürünleri modern mutfak teknikleriyle yeniden yorumlayarak Amasya elmasından Manavgat altın susamına, Köyceğiz portakalından Urla sakız enginarına, Bursa şeftalisinden İspir fasulyesine uzanan özgün menülerle geleneksel tatlara yaratıcı dokunuşlar kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİLGİ öğrencilerinden Türk mutfağına modern dokunuş
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri mezuniyet projeleri kapsamında Türk mutfağının geleneksel ürünlerini yeniden yorumladıkları bir tadım etkinliği düzenledi. “Gelenekten Geleceğe” temasıyla santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yerel ve coğrafi işaretli ürünlere odaklanarak hazırladıkları üç aşamalı özgün tadım menülerini konukların beğenisine sundu.

        Öğrenciler; Amasya elması, Manavgat altın susamı, Köyceğiz portakalı, Urla sakız enginarı, Bursa şeftalisi, İspir fasulyesi, Buldan kestanesi, tarhana, nar, tahin ve sumak gibi Türk mutfağının öne çıkan geleneksel ürünlerinden ilham aldı. Gastronomi eğitimi boyunca edindikleri teknik ve teorik birikimi yaratıcılıkla birleştiren öğrenciler hem içerik hem de sunum açısından etkileyici tabaklara imza attı. Menülerde Hint mutfağından Fransız pastacılığına, tütsülemeden fermantasyona uzanan pek çok farklı mutfak ve teknik bir arada kullanılarak geleneksel lezzetler modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlandı.

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner, "Bu yılki mezuniyet projelerinde öğrencilerimiz geleneksel ürünleri yalnızca teknik birer malzeme olarak değil, kültürel mirasın taşıyıcısı olarak ele aldı. Köklerden beslenen, çağdaş ve yenilikçi bir bakışla hazırlanan menüler, Türk mutfağının geleceğine dair umut ve ilham veriyor. Yerelliği kaybetmeden dünyaya açılabilen bir mutfak vizyonunu bu projelerde somut olarak gözlemlemek çok değerliydi" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Trump'tan İspanya'ya 'ticaret' resti
        Trump'tan İspanya'ya 'ticaret' resti
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Habertürk Anasayfa