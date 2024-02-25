Bilgi kirliliği sarmalı: Sosyal medyada dolaşan 6 yanıltıcı trend

Ancak bunun yararına dair hiçbir araştırma yoktur ve gerçekte burnunuza sarımsak dişi sokmak burun deliklerinizi tahriş edebilir ve burun deliklerini daha az etkili hale getirebilir. Ayrıca bunu tekrar tekrar yapmak iltihaplanma oluşturabilir, bu da kanamaya ve mukusunuzun incelmesine neden olabilir.