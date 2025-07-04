Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bilge Öztürk, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

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Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Bilge Öztürk, çıktığı iskelede güneşlendi.

Renkli bir bikini giymeyi tercih eden Bilge Öztürk, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Denize balıklama atlayan Bilge Öztürk, iskelede adeta şov yaptı.