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        Haberler Objektife Takılanlar Bilge Öztürk'ten iskelede balıklama şov - Magazin haberleri

        Bilge Öztürk'ten balıklama şov

        Bodrum'da tatil yapan Bilge Öztürk, Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülendi. Renkli bir bikini giyen Öztürk, iskelede güneşlenip ardından denize balıklama atladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 08:49 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:49
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        İskelede balıklama şov
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bilge Öztürk, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

        Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Bilge Öztürk, çıktığı iskelede güneşlendi.

        Renkli bir bikini giymeyi tercih eden Bilge Öztürk, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Denize balıklama atlayan Bilge Öztürk, iskelede adeta şov yaptı.

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        #Bilge Öztürk

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