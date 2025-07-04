Bilge Öztürk'ten balıklama şov
Bodrum'da tatil yapan Bilge Öztürk, Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülendi. Renkli bir bikini giyen Öztürk, iskelede güneşlenip ardından denize balıklama atladı
Giriş: 04.07.2025 - 08:49 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:49
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bilge Öztürk, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Bilge Öztürk, çıktığı iskelede güneşlendi.
Renkli bir bikini giymeyi tercih eden Bilge Öztürk, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
Denize balıklama atlayan Bilge Öztürk, iskelede adeta şov yaptı.
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