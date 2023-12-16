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        Haberler Müzik Bilet satışları başladı! Scorpions Türkiye konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Bilet satışları başladı! Scorpions Türkiye konseri ne zaman, biletler ne kadar?

        Alman Heavy gruplarından biri olan ve Still Loving You, Wind of Change gibi şarkılarıyla bilinen Scorpions, Türkiye'ye geliyor. Sevilen grubun biletleri satışa çıktı. Peki, Scorpions Türkiye konseri ne zaman, biletler ne kadar? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 00:36 Güncelleme: 16.12.2023 - 00:36
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        • 1

          1965 yılında Rudolf Schenker tarafından kurulan Alman Scorpions müzik grubu Scorpions Türkiye'ye geliyor. Sevilen grubun konser biletleri bugün itibariyle satışa çıktı. Konuyla ilgili araştırılan: "Scorpions Türkiye konseri ne zaman ve nerede? Scorpions konser biletleri ne kadar?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          SCORPIONS KONSERİ NEREDE?

          Wind of Change, Still Loving You, Can't Get Enough gibi şarkılarıyla bilinen başarılı grup Scorpions Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

        • 3

          SCORPIONS TÜRKİYE KONSERİ NE ZAMAN?

          Rudolf Schenker tarafından 1965'te kurulan ve 58 yıllık sahne hayatı olan Scorpions'un Türkiye konseri 23 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          SCORPIONS TÜRKİYE KONSER BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

          Scorpions konserinin biletleri 15 Aralık 2023 itibariyle Biletix'in resmi sayfasında satışa çıkarıldı.

        • 5

          SCORPIONS TÜRKİYE KONSER BİLETİ FİYATLARI

          VIP Balkon: 13.000 TL

          Sahne Önü: 3.200 TL

          Genel Alan Silver: 2.300 TL

          Genel Alan Gold: 3.500 TL

          Belirli aralıklarla fiyatlarda güncellemeler olabilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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