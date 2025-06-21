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        Haberler Gündem Bilecik ve Malatya'da meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı

        Bilecik ve Malatya'da meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı

        Bilecik-Sakarya sınırında otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Malatya'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 21.06.2025 - 19:56 Güncelleme: 21.06.2025 - 19:56
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        Bilecik ve Malatya'da kazalar: 2 ölü 7 yaralı
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        Bilecik'teki kaza Pamukova ile Osmaneli ilçeleri sınırında yer alan İçmeceler mevkisinde meydana geldi. D-650 yolu üzerinde ters yönde ilerleyen Recep Barut yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Lütfi Altuner yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Recep Barut kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Lütfi Altuner ile araçta bulunan Fatma Altuner, Sevil Altuner, Kartal Poyraz Topkaya ve Figen Topkaya ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Recep Barut
        Recep Barut

        MALATYA'DA FECİ KAZA

        Öte yandan Malatya'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada Aycan Dinçer (45) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Darende karayolu Tataruşağı mevkisinde meydana geldi. Nihat Dinçer yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Aycan Dinçer'in yaşamını yitirdiği, sürücü Nihat Dinçer ve Mahfus Türkan'ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Aycan Dinçer'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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        #Recep Barut
        #Aycan Dinçer
        #Kaza
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