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        Haberler Kültür-Sanat BİFO, 25. sezonunu yeni albümle taçlandırıyor

        BİFO, 25. sezonunu yeni albümle taçlandırdı

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 25. sezonunun enerjisini yeni albümüyle kayıtlara taşıdı. Dijital platformlarda yayınlanan Bartók, Enescu, Kodály, Martinů adlı albüm, 20. yüzyılın halk müziği temalarına, BİFO'nun 25 yılı deviren müzik deneyimine şef Carlo Tenan'ın yorumuyla yeniden hayat veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:15
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        BİFO, 25. sezonunu yeni albümle taçlandırdı
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        Türkiye’nin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. sanat sezonunu şef Carlo Tenan yönetiminde kaydettiği yeni albümü Bartók, Enescu, Kodály, Martinů ile kutluyor.

        Onyx etiketiyle yayımlanan BİFO’nun 9. albümü tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

        KÖKLERDEN EVRENSELE: BİFO'DAN ÇOKKÜLTÜRLÜ BİR ORKESTRA YOLCULUĞU

        BİFO’nun son albümü, 20. yüzyıl müziğine damga vuran dört büyük bestecinin eserlerini bir araya getiriyor: Béla Bartók, George Enescu, Zoltán Kodály ve Bohuslav Martinů. Carlo Tenan’ın dinamik yorumu ve BİFO’nun teknik ustalığıyla şekillenen albüm, dinleyicilere hem sanatsal hem de duygusal derinlik vaat ediyor.

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        Albüm bu dört bestecinin, geleneklerine bağlılıklarından ve çokkültürlü geçmişlerinden izler taşıyan eserlerinden oluşuyor.

        Halk müziğinin özgün dilini orkestral bir zenginlikle yeniden yorumlayan bu albümde; vurmalı çalgılarla yaylıların dinamik birlikteliği, zarif piyano düzenlemeleri ve canlı dans ritimleri ön planda çıkıyor.

        BİFO’nun kayıt külliyatında yerini alan bu albüm, halk danslarının neşesini ve enerjisini, tarihsel derinliği olan anlatılarla bir araya getirerek dinleyiciyi müzikal bir yolculuğa davet ediyor.

        Geçtiğimiz yıl “Richard” albümüyle de adından söz ettiren topluluk; klasik müzik arşivine düzenli olarak katkı sağlayamaya ve albüm külliyatını genişletmeye devam ediyor.

        Avrupa’nın klasik müzik haritasında yerini almak üzere koyduğu hedefler doğrultusunda BİFO, 2010’dan bu yana 8 albüm yayımladı ve her biri Avrupa müzik basınından övgü dolu eleştiriler aldı.

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