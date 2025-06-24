Bıçaktan kaçtı, minibüs ezdi!
Olay, Mardin'de meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma akılalmaz bir kazayla noktalandı. Kavga sırasında bıçak darbelerinden kaçan adam dengesini kaybedip yola düştü. O sırada hızla gelen minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti.
Giriş: 24.06.2025 - 20:33 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:33
Olay, Mardin'de meydana geldi.
İki grup arasında çıkan tartışma akılalmaz bir kazayla noktalandı.
Kavga sırasında bıçak darbelerinden kaçan adam dengesini kaybedip yola düştü.
O sırada hızla gelen minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti.
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