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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçakçı kavgada hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Bıçakçı kavgada hayatını kaybetti!

        Manisa'da önceki gün bir işletmede yaşanan kavgada bıçakla yaralanan 41 yaşındaki H.B., hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:53 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:53
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        Bıçakçı kavgada hayatını kaybetti!
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçe merkezindeki bir işletmede 1 Haziran'da yaşanan kavgada bıçakla yaralanan H.B. (41), tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        SALDIRGAN TUTUKLANDI

        H.B'nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. H.B. ile A.Ö. (66) arasında 1 Haziran'da, bir işletmede tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda A.Ö, H.B'yi bıçaklamıştı.

        İlk müdahalesi Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan H.B, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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