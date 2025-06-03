Bıçakçı kavgada hayatını kaybetti!
Manisa'da önceki gün bir işletmede yaşanan kavgada bıçakla yaralanan 41 yaşındaki H.B., hayatını kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçe merkezindeki bir işletmede 1 Haziran'da yaşanan kavgada bıçakla yaralanan H.B. (41), tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
H.B'nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. H.B. ile A.Ö. (66) arasında 1 Haziran'da, bir işletmede tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda A.Ö, H.B'yi bıçaklamıştı.
İlk müdahalesi Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan H.B, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.