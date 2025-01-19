Beyza Şekerci - Engin Hepileri çifti: Özel bir bağımız var

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade etti.

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"ÇOCUK YETİŞTİRMEK İNSANIN BAŞINA GELEBİLECEK EN GÜZEL ŞEY"

Oyuncu çift, gazetecilerin, "Çocuk büyütmek bu durumda ne kader zor?" sorusuna; "Bizce çocuk büyütmenin dönem dönem zorlukları zaten var. Maddi sorumluluk, manevi sorumluluk... Sorumluluk kısmı uzayıp gider emek yani. Çocuk yetiştirmek bizce yetişkinlikten sonra insanın başına gelebilecek en güzel şey. Onunla bir mücadele içerisindeyiz, çok özel bir bağımız var. Bizi onunla kurduğumuz o bağ daha da pozitif etkiliyor" yanıtını verdi.