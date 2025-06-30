Beyonce sahnede asılı kaldı, düşme tehlikesi atlattı

Beyonce, önceki gün ABD'nin Houston kentinde verdiği konserin bir bölümünde, havada uçan bir arabanın içinde şarkı söyledi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi ve facianın eşiğinden dönüldü.

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'Cowboy Carter' adlı dünya turnesi kapsamında konser veren Beyonce, konseri bitirmek üzereyken kırmızı arabanın içinde '16 Carriages' şarkısını söylüyordu. Araba, stadyumdaki kalabalığın üzerinde dolaşıyor ve Beyonce, hayranlarına duygusal şarkı sözleriyle sesleniyordu. Ancak arabanın pervanesi arızalanınca ünlü şarkıcı havada asılı kaldı.

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Sanatçı, NRG Stadyumu'nda aniden teknik ekibe "Dur, dur, dur" diye seslendi. Beyonce gösteriyi durdurmak için ekibe çağrı yaptığında, araba, net bir şekilde havada tek tarafa doğru eğildi.

Korkan hayranları; "Onu yere indirin" diye bağırırken, Beyonce sakinliğini korudu, şarkısını tamamlamayı tercih etti. Instagram hesabına gösteriden bir dizi fotoğraf yükleyen Beyonce, neredeyse yan yatmış arabada çekilmiş karesini de paylaştı.

"KİMSE YARALANMADI"

Konser organizasyonunu yapan Parkwood Entertainment şirketi, yaşanan tehlikeli olayla ilgili açıklamasında; "NRG Stadyumu'nda teknik bir aksilik, Beyonce'nin stadyumu dolaşmak ve hayranlarını yakından görmek için kullandığı bir araç olan uçan arabanın devrilmesine neden oldu. Araba hızla indirildi ve kimse yaralanmadı. Gösteri herhangi bir olay yaşanmadan devam etti" denildi.

Beyonce'nin 'Cowboy Carter' adlı turnesi, nisan ayından bu yana sürüyor.