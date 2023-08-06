Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünyadan Beyonce'tan ilginç hareket! Başkasının oturduğu klozete... - Magazin haberleri

        Beyonce, klozetini her yere götürüyor

        'Renaissance' adlı dünya turnesi için konserden konsere koşan Beyonce'un başkasının kullandığı tuvalete oturmak istemediği için her yere kendi klozetini yanında götürdüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'li şarkıcı Beyonce, son çıkardığı 'Renaissance' adlı albümün turnesi için dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu süreçte yüzlerce konser için şehir şehir dolaşan ünlü şarkıcı, alıştığı ev konforunu sağlayabilmek için de özel taleplerde bulunuyor.

        • 2

          Bu noktada Beyonce'un konser öncesi hazırlıkları sırasında özenle ve gizlilikle taşınan bir şey dikkatlerden kaçmadı.

        • 3

          "BEYONCE NE İSTERSE HEMEN SAĞLANIR"

          Sahne arkası ekibi konserden önce "Beyonce'un klozeti" yazan büyük bir kutuyu taşırken görüldü. Ünlü şarkıcının rahatça kullanması için sahne arkasındaki yerine yerleştirildi. Konuyla ilgili basına bilgi veren ekip üyeleri "Beyonce o kadar büyük bir yıldız ki o ne isterse hemen sağlanır ve mutlaka her yere onunla birlikte taşınır ve bu asla sorgulanmaz" ifadelerini kullandı.

        • 4

          İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre; Beyonce'un klozet kapakları üstünde isminin yazdığı kutularla tüm konserlerinde ekipmanlarla birlikte taşınıyor.

        • 5

          540 MİLYON DOLARLIK SERVET

          Öte yandan dünyanın en zengin sanatçıları arasında yer alan Beyonce de Forbes verilerine göre 540 milyon dolarlık servete sahip.

        • 6

          Rap şarkıcısı ve iş insanı olan eşi Jay-Z'nin ise 2.5 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Çiftin Blue Ivy, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunuyor.

          Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Habertürk Anasayfa