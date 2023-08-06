Beyonce, klozetini her yere götürüyor
'Renaissance' adlı dünya turnesi için konserden konsere koşan Beyonce'un başkasının kullandığı tuvalete oturmak istemediği için her yere kendi klozetini yanında götürdüğü ortaya çıktı
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ABD'li şarkıcı Beyonce, son çıkardığı 'Renaissance' adlı albümün turnesi için dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu süreçte yüzlerce konser için şehir şehir dolaşan ünlü şarkıcı, alıştığı ev konforunu sağlayabilmek için de özel taleplerde bulunuyor.
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Bu noktada Beyonce'un konser öncesi hazırlıkları sırasında özenle ve gizlilikle taşınan bir şey dikkatlerden kaçmadı.
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"BEYONCE NE İSTERSE HEMEN SAĞLANIR"
Sahne arkası ekibi konserden önce "Beyonce'un klozeti" yazan büyük bir kutuyu taşırken görüldü. Ünlü şarkıcının rahatça kullanması için sahne arkasındaki yerine yerleştirildi. Konuyla ilgili basına bilgi veren ekip üyeleri "Beyonce o kadar büyük bir yıldız ki o ne isterse hemen sağlanır ve mutlaka her yere onunla birlikte taşınır ve bu asla sorgulanmaz" ifadelerini kullandı.
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İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre; Beyonce'un klozet kapakları üstünde isminin yazdığı kutularla tüm konserlerinde ekipmanlarla birlikte taşınıyor.
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540 MİLYON DOLARLIK SERVET
Öte yandan dünyanın en zengin sanatçıları arasında yer alan Beyonce de Forbes verilerine göre 540 milyon dolarlık servete sahip.
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Rap şarkıcısı ve iş insanı olan eşi Jay-Z'nin ise 2.5 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Çiftin Blue Ivy, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunuyor.
Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega
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