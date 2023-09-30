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        Haberler Magazin Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı

        Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı

        Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde FotoMaraton etkinliğinin açılışıyla başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 22:28 Güncelleme: 30.09.2023 - 23:30
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        • 1

          Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı.

        • 2

          Atatürk Kültür Merkezi'nde FotoMaraton etkinliğiyla başlayan festivalin açılışında konuşan Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 günlük maraton hazırladıklarını söyledi.

        • 3

          Kültür Yolu Festivallerinde en beğendiği etkinliğin FotoMaraton olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, fotoğrafseverlere ithafen "Çünkü etkinlik boyunca bütün farklılıkları sizler yakalıyorsunuz, kadrajınıza yansıtıyorsunuz. Sonra onları sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'ye yayıyorsunuz. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

        • 4

          Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivallerinin geçen yıl 5, bu yıl ise 11 şehirde düzenlendiğine işaret ederek, "Önümüzdeki sene de en az 15 şehirde Kültür Yolu Festivallerini gerçekleştireceğiz. Her sene en az 5 şehir ilave ederek, inşallah 2028'de hedefimiz 35 şehre festivalleri yaymak" diye konuştu.

        • 5

          Atatürk Kültür Merkezi'nde bando takımının gösterisini izledikten sonra Mehmet Nuri Ersoy, Taksim Meydanı'ndan İstiklâl Caddesi'ne doğru yürüyerek önce İstanbul Sinema Müzesi'nde hazırlanan 'Star Wars Fan Sergisi'ni, ardından Grand Pera Cercle D'Orient'deki 'Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi'ni ve Meşher Sanat Galerisi'nde kurulan 'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar' sergisini gezerek sanatçılardan bilgi aldı.

        • 6

          Mehmet Nuri Ersoy, festival kapsamında AKM'de düzenlenen "Yüz’de Yüz Birlikte Var Olmak", 'Andy Warhol Pop Art İstanbul' ve 'Balkan Naci İslimyeli' sergilerini de ziyaret etti.

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