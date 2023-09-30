Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür Yolu Festivallerinde en beğendiği etkinliğin FotoMaraton olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, fotoğrafseverlere ithafen "Çünkü etkinlik boyunca bütün farklılıkları sizler yakalıyorsunuz, kadrajınıza yansıtıyorsunuz. Sonra onları sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'ye yayıyorsunuz. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.