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        Haberler Yaşam Beyin tümörü küçülen küçük kız için hastane personeli parti verdi, doktor unicorn oldu

        Beyin tümörü küçülen küçük kız için hastane personeli parti verdi, doktor unicorn oldu

        Kyla, bir süredir agresif bir beyin tümörü nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Zorlu geçen aylar sonrasında kemoterapi tedavisi olumlu sonuç verdi ve hastane personeli küçük kız için 'Artık kemoterapi yok' partisi verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:28
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          2022 yılında henüz 4 yaşında olan Kyla, agresif bir beyin tümörü ile uğraşıyordu. St. Jude Çocuk Hastanesi'nde sekiz ay boyunca kemoterapi tedavisi gördü ve uzun bir mücadele sonunda, testler iyi haberleri vermeyi başladı; kemoterapi işe yarıyordu, tümör küçülmeye başlamıştı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          En sonunda Kyla'nın iyileşme süreci öyle bir noktaya geldi ki küçük kız artık eve gitmek için hazırdı. Ancak hastane personelinin küçük kızı hemen bırakmak gibi bir niyeti yoktu.

        • 3

          Kyla için sürpriz bir 'Artık kemo yok' partisi verildi. Kyla'nın doktoru bir unicorn kostümü ile içeriye girdi ve Kyla'yı çok şaşırttı!

          Dr. Santosh Upadhyaya şunları söyledi; Kyla'nın nasıl tepki vereceğini merak ediyordum. Beni bu kıyafetle tanıyacak mıydı? Sanırım onu ​​ilk kez bu kadar mutlu gördüm.

        • 4

          Doktor, parti sadece 10 dakika sürse de herkes için dünyalara bedel olduğunu söyledi. "Bu onlar için sadece bir kutlama değil" dedi. "Çoğu zaman 'Tamam, artık kanseri yendik ve umarım bu bir daha geri gelmez' duygusuna kapılıyorum."

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          Kyla'nın annesi Laura Gold, kızının son durumunu sıklıkla Facebook hesabından paylaşıyor. En son Ekim ayında yaptığı güncellemeye göre; Kyla bir göz ameliyatı geçirdi ve test sonuçları hâlâ pozitif. Ayrıca anne kızının gayet keyifli olduğunu ve beraber seyahat ettiklerini de yazıyor.

          Kaynak: Inspire More, Laura Gold Facebook, St. Jude Çocuk Hastanesi Facebook

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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