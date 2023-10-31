Beyin tümörü küçülen küçük kız için hastane personeli parti verdi, doktor unicorn oldu

Kyla için sürpriz bir 'Artık kemo yok' partisi verildi. Kyla'nın doktoru bir unicorn kostümü ile içeriye girdi ve Kyla'yı çok şaşırttı!

Dr. Santosh Upadhyaya şunları söyledi; Kyla'nın nasıl tepki vereceğini merak ediyordum. Beni bu kıyafetle tanıyacak mıydı? Sanırım onu ​​ilk kez bu kadar mutlu gördüm.