Beyaz Saray: Trump vergi indirimi tasarısını cuma günü imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen ve olumlu, olumsuz birçok eleştiri alan vergi indirimi tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinden geçti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, tasarı cuma günü Donald Trump tarafından imzalanacak.

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Beyaz Saray X hesabından yapılan paylaşımda, tasarının Temsilciler Meclisinden geçmesi 'zafer' olarak nitelendirildi.

VICTORY: The One Big Beautiful Bill Passes U.S. Congress, Heads to President Trump’s Desk 🇺🇸🎉 pic.twitter.com/d1nbOlL21G — The White House (@WhiteHouse) July 3, 2025

"Vergi indirimi" tasarısı

ABD Başkanı Trump'ın "vergi indirimi" tasarısı 1 Temmuz'da Senato'dan geçmişti.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının yanı sıra, harcama kesintileri yapılması da öngörülüyor.

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MUSK KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD'li iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla ülkede yeni bir parti kurulmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sundu.

Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk, söz konusu tasarının federal harcamaları "akıl almaz" seviyede artıracağını belirtti.

Musk, ülkede yalnızca "tek bir partinin sözünün geçtiğini" savunarak, "Halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı. Söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" (The American Party) adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etti: "ABD halkının gerçekten temsil edilebilmesi için ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine karşı bir alternatife ihtiyacı var." Musk'ın yeni parti kurma fikri ABD'li iş insanı Musk, haziran ayının başında, "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı. Yeni parti kurma fikrine ilişkin X üzerinden anket düzenleyen Musk, anketin sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu. *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir