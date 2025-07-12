Beyaz Saray, Trump'ı ‘Superman’ olarak paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Süperman' temalı afişi, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Afişte Trump için "Gerçek, adalet ve Amerikan yolu. Superman Trump" ifadeleri yer alıyor.
Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından Trump'ın, ‘Superman’ olarak resmedildiği bir görsel paylaşıldı.
Trump için ‘umudun sembolü’ nitelendirmesinin kullanıldığı paylaşımda, ‘Gerçek, adalet ve Amerikan yolu. Superman Trump’ ifadeleri yer aldı.
Beyaz Saray'ın paylaştığı posterde Trump'ın Superman'in ikonik kırmızı, mavi ve sarı kostümünü giydiği görülüyor. Posterde yazılı kelimeler arasında "Trump Başkanlığı", "Hakikat", "Adalet" ve "Amerikan Yolu" yer alıyor.
Beyaz Saray'ın paylaşımındaki başlık ise şöyle: "UMUDUN SEMBOLÜ. GERÇEK. ADALET. AMERİKAN YOLU. SUPERMEN TRUMP."
DC Studios'un "Superman" filmi dün gösterime girdi.